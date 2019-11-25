Российский участник «Детского Евровидения» подвел итоги конкурса

Итоги «Детского Евровидения» расстроили участника российского дуэта Денберела Ооржака, сообщили в пресс-службе «Академии Игоря Крутого».

«Я немножко расстроен. Но ничего страшного, это всего лишь конкурс. Впереди будет много других», – передает РИА «Новости» слова Ооржака.

Татьяна Меженцева призналась, что не считает результат катастрофой. Она поблагодарила всех, кто поддерживал их дуэт. «Это хороший опыт для нас», – сказала она.

Напомним, в Польше, где проводится конкурс, Ооржак упал в обморок на репетиции и был доставлен в больницу.

Сообщалось, что он выступит на конкурсе.

Победителем «Детского Евровидения» стала представительница Польши Виктория Габор. Российский дуэт Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак занял 13-е место.

Напомним, ранее в понедельник певец и композитор Юрий Лоза оценил результаты прошедшего в Польше «Детского Евровидения», раскритиковав правила международного конкурса.

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