Определен победитель «Детского Евровидения»

Международный песенный конкурс «Детское Евровидение – 2019», финал которого состоялся в воскресенье в польском городе Гливице, выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор.

Габор получила 278 баллов за исполнение песни Superhero («Супергерой»), передает ТАСС.

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял 13 место, исполнив песню A time for us («Время для нас»). Они получили 72 балла.

На втором месте Казахстан, а на третьем – Испания.

Результат участников определялся по сумме голосования профессионального жюри и голосования зрителей на сайте конкурса. В отличие от взрослого «Евровидения», зрители могли голосовать за свою страну.

В 2017 году 14-летняя российская участника «Детского Евровидения» Полина Богусевич заняла первое место с 188 баллами.

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