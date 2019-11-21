Организаторы прояснили судьбу упавшего в обморок российского участника «Детского Евровидения»

Российский участник «Детского Евровидения – 2019» Денберел Ооржак, который ранее был госпитализирован, выступит на конкурсе.

«Сегодня с утра у него был продюсер. Он хорошо себя чувствует и выступит на конкурсе», – сообщил представитель пресс-службы песенного конкурса, передает РИА «Новости».

Организаторы также отметили, что мальчика оставили в больнице для наблюдения, сейчас «его состояние очень хорошее и не вызывает опасений».

Ранее глава республики Тува Шолбан Кара-оол назвал причиной ухудшения здоровья Денберела Ооржака высокую нагрузку.

Напомним, в ночь на четверг Денберел Ооржак был госпитализирован в Польше после того, как упал в обморок во время первой репетиции.

Финал международного песенного конкурса «Детское Евровидение – 2019» состоится 24 ноября в Польше. Россию представит дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней A time for us.

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