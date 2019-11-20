Участнику «Детского Евровидения» от России стало плохо на репетиции

Российскому участнику конкурса «Детское Евровидение – 2019» 13-летнему Денберелу Ооржаку стало плохо на первой репетиции в Польше, сейчас мальчик чувствует себя лучше, сообщили в пресс-службе «Академии Игоря Крутого».

«Во время первой репетиции номера на сцене Arena Gliwice участник от России – 13-летний Денберел Ооржак почувствовал недомогание. Мальчик сейчас находится под наблюдением квалифицированного персонала. Рядом с Денберелом его бабушка и представители российской делегации», – рассказали в пресс-службе РИА «Новости».

Представляющий Россию дуэт Ооржак и Татьяна Меженцева сегодня в первый раз репетировали на сцене. Участники дважды отрепетировали песню A time for us. Во время третьего исполнения Ооржак почувствовал недомогание. Репетиция была прервана.

«Мальчик серьезно готовился к предстоящему конкурсу и слишком переволновался в ответственный момент. Сейчас он отдыхает в окружении близких. Его состояние нормализовалось», – добавили в пресс-службе.

Дуэт Татьяны Меженцевой (Москва) и Денберела Ооржака (Кызыл) был выбран для представления страны на конкурсе в ходе интернет-голосования и оценки профессионального жюри – детского и взрослого.

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