Названы участники «Детского Евровидения» от России

От России в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение – 2019» примут участие Татьяна Меженцева и Ооржак Денберел, сообщают информационные агентства.

Отбор прошел в Vegas City Hall в Москве. В нем приняли участие дети в возрасте от девяти до 14 лет из разных городов России, передает РИА «Новости».

Победителей определили интернет-голосование и оценки профессионального жюри, детского и взрослого.

Победивший дуэт получил максимальное число баллов во всех категориях, набрав в общей сумме 941 балл.

Татьяна Меженцева (Москва) и Ооржак Денберел (Кызыл) исполнили песню «Время для нас».

Международный конкурс пройдет 24 ноября в Польше.