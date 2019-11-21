Российского участника «Детского Евровидения» госпитализировали

Российский участник конкурса «Детское Евровидение – 2019» 13-летний Денберел Ооржак госпитализирован в больницу в Польше после того, как упал в обморок во время первой репетиции, сообщили в пресс-службе «Академии Игоря Крутого».

В пресс-службе «Академии Игоря Крутого» уточнили, что мальчика доставили в местную больницу на скорой помощи, он находится под наблюдением врачей, передает РИА «Новости».

«Денберел упал в обморок во время первой репетиции», – рассказал в пресс-службе.

В больнице мальчик прошел медицинское обследование, после чего его решили оставить на ночь в больнице под наблюдением квалифицированного персонала, так как врачи рекомендовали ребенку покой.

Напомним, в среду участнику «Детского Евровидения» от России стало плохо на репетиции.

Финал международного песенного конкурса «Детское Евровидение – 2019» состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливицы.

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