Названа вероятная причина обморока российского участника «Детского Евровидения»

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол предположил, что причиной ухудшения здоровья российского участника «Детского Евровидения – 2019» 13-летнего Денберела Ооржака стала высокая нагрузка.

«Вчера наш Денберел попал в больницу, где он пробудет сутки. Наверняка сказалась нагрузка. Организаторы сообщают, что сейчас он чувствует себя хорошо. Земляки, будем молиться за нашего ребенка! Он выступит отлично, мы верим!» – написал Кара-оол в Facebook.

Также скорейшего выздоровления мальчику пожелал телеканал НТВ. «На данный момент НТВ желает Денберелу выздоровления», – сказали в пресс-службе, отметив, что на сайте телеканала остается анонсирующий баннер трансляции, передает РИА «Новости».

Напомним, в ночь на четверг Денберел Ооржак был госпитализирован в Польше после того, как упал в обморок во время первой репетиции.

Финал международного песенного конкурса «Детское Евровидение – 2019» состоится 24 ноября в Польше. Россию представит дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней A time for us.

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