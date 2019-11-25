Лоза объяснил бессмысленность победы на «Детском Евровидении»

Певец и композитор Юрий Лоза оценил результаты прошедшего в Польше «Детского Евровидения», раскритиковав правила международного конкурса.

В комментарии «Пятому каналу» Лоза заявил, что не смотрит «Евровидение» – ни детское, ни взрослое. «Британцы все подмяли под себя», – констатировал он.

«Никому не нужна эта победа, потому что победитель даже не имеет права проводить этот конкурс у себя дома на своем языке», – заявил композитор.

Победу в этом конкурсе Лоза назвал «пирровой». «Слава Богу, что не победили», – считает он.

Победителем «Детского Евровидения» стала представительница Польши Виктория Габор. Российский дуэт Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак занял 13-е место.

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