Калужанка побила одноклассника дочери на детской площадке

В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту побоев, причиненных 11-летнему мальчику 36-летней местной жительницей, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В полицию поступило заявление от родителей 11-летнего мальчика о том, что незнакомая женщина избила их сына, говорится в сообщении на сайте управления МВД по региону.

В ходе проверки было установлено, что незадолго до инцидента между пострадавшим мальчиком и его одноклассницей произошла ссора. Девочка пожаловалась на конфликт своей маме. Женщина, в свою очередь, пришла на детскую площадку, грубо схватила обидчика своей дочери за плечо, стала кричать на него, используя нецензурную брань. В происходящее вмешались очевидцы – родители малолетних детей, которые находились в тот момент на площадке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.

Выяснилось также, что женщина уже привлекалась к административной ответственности за побои.

Расследование дела продолжается.

Ранее в понедельник стало известно об аресте жительницы Челябинска, которая избила грудного ребенка, причинив ему тяжелые травмы.