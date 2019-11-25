Жительница Челябинска арестована за избиение грудного ребенка

Жительница Челябинска арестована за то, что избила грудного сына, причинив ему тяжелые травмы, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

29-летняя женщина покалечила восьмимесячного сына в инфекционном отделении детской больницы №8. Ребенок плакал, и мать начала бить его на глазах соседок по палате и медиков. Как отметили в СК, удары привели к разрыву внутренних органов у ребенка, передает Ura.ru.

«По ходатайству следователя, женщина помещена в СИЗО. Ей предъявлено обвинение по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии)», – добавили в СК. Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Ранее женщина привлекалась к административной ответственности полицией за нанесение побоев трехлетней дочери.