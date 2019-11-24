Познер ответил, считает ли предательством переезд в другую страну

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, можно ли расценивать как предательство родины переезд «туда, где лучше», вместо того, чтобы улучшать место, где родился и вырос.

«В одном лишь ХХ веке переехали из стран, в которых они родились и выросли, в другие страны десятки, если не сотни млн людей. И что, они все предатели?! Это глупость, а то и тупость. А может быть, еще и зависть», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Хочется вам куда-то уехать – уезжайте и ни о чем не думайте!» – посоветовал Познер.

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Ранее Познер заявил, что его рассмешило предложение зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова создать в России новую льготную категорию – «жертва перестройки».