Познер отреагировал на идею создать в России льготную категорию «жертва перестройки»

Телеведущий Владимир Познер заявил, что его рассмешило предложение зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова создать в России новую льготную категорию – «жертва перестройки».

Познер напомнил, что перестройка – это детище Горбачева, который пришел к власти в марте 1985 года, сама перестройка была официально провозглашена в 1987 году. Горбачев оставил пост в декабре 1991 года. «Так что очень недолго длилась эта самая перестройка, чтобы за этот короткий период успели возникнуть ее жертвы», – выразил мнение Познер, слова которого приводятся на его сайте.

Телеведущий сообщил, что его рассмешило предложение Чернышова создать в России новую льготную категорию – «жертва перестройки».

«Он (Чернышов) сказал, что с его точки зрения, перестройка – это крупнейшая геополитическая и гуманитарная катастрофа для советских граждан в 90-е годы, хотя при чем тут геополитика, я плохо понимаю – все-таки это касалось только Советского Союза, а не всего мира», – добавил Познер.

Его также заинтересовало, считает ли сам Чернышов себя жертвой перестройки. «Он входит в эту льготную категорию или нет? Ну и вообще, «жертва перестройки» – это кто такой, в чем выражается эта жертва, конкретно?», – задал вопрос Познер.

Он также сыронизировал: «У меня есть еще один вопрос. Правда, это ария из другой оперы, но все-таки я хочу его задать: существует ли у нас в стране такая льготная категория, как «жертва сталинских репрессий», вы не знаете?».

В начале октября в Минтруд поступило предложение из Госдумы признать тех, кто застал горбачевскую перестройку в зрелом возрасте, жертвами «крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофы». Как следствие, выплатить этим людям некоторую компенсацию.

По данным ВЦИОМ, «жертвами перестройки» считают себя 25% граждан России, противоположной точки зрения придерживается 70%, а 5% затруднились ответить.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда возникло такое предложение и есть ли у него шансы стать законом.