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4 октября, пятница  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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МС-21 вредят на этапе испытаний

Сливать негатив во время испытаний новейшей техники нехорошоФото: Марина Лысцева/ТАСС
В четверг СМИ рассказали, что испытания новейшего российского лайнера МС-21 в небе чуть не закончились катастрофой. На самом деле происшествие оказалось совсем не страшным – испытатели посадили самолет в штатном режиме, пострадавших нет. В этой истории важно другое: кто-то допускает утечки негативной информации о самолете в ходе летных испытаний. В США или Европе такое невозможно представить. Подробности...
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«Жертвы перестройки» не заслужили особого отношения

В 1987 году пленум ЦК КПСС объявил перестройку государственной идеологиейФото: Плакат "Перестройка 1987"/Фотохроника ТАСС
В Минтруд поступила оригинальная инициатива из Госдумы: признать тех, кто застал горбачевскую перестройку в зрелом возрасте, жертвами «крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофы». Как следствие, выплатить этим людям некоторую компенсацию. Откуда возникло такое предложение? И есть ли у него шансы стать законом? Подробности...
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Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

Алана Ибрагимова задерживали весьма жесткоФото: кадр телеканала РЕН ТВ
Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного мажора на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС, и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовала настолько решительно – и насколько это оправданно? Подробности...
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Версия о «вине России в гибели «Боинга» начинает разваливаться

Запад начинает по-новому смотреть на страшную катастрофу в украинском небеФото: Maxim Zmeyev/Reuters
Нидерланды, похоже, начинают менять свою позицию о «безусловной вине России» в катастрофе малайзийского «Боинга» над территорией Украины. «Роль Украины в катастрофе МН17 расследовалась до сих пор с позиции приоритета мировой политики, а не исходя из желания установить справедливость», признают в королевстве. Что же произошло? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Осуждающие клиповое мышление не читали «Войну и мир»

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
У современных молодых людей клиповое мышление. Да и не только молодых. Мне тоже все сложнее читать длинные статьи и смотреть длинные новостные сюжеты. Тупеем? Поспорю. Возможно, напротив – развиваемся. Подробности...
Обсуждение: 83 комментария

Как сегодня оценивают октябрь 1993-го

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Они готовились умирать за родину – но родина раздвоилась, и невозможно было понять, за кого умирать. Они подчинялись приказу, выполняли свой служебный долг – а люди, которые ими руководили, тешили свои личные или же политические амбиции. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Российские журналисты участвуют в гибридной войне против России

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Российские издания подхватили публикацию норвежских СМИ о «высадке российских войск в Норвегии». «Новая газета» опубликовала то, что сочла доказательством присутствия российских спецназовцев на норвежской территории, в частности, Шпицбергене. Почему этим доказательствам нельзя верить и какие шитые белыми нитками нелепости в них присутствуют? Подробности...
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    Зачем льготы «жертвам перестройки»

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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

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              «Жертвы перестройки» не заслужили особого отношения

              В 1987 году пленум ЦК КПСС объявил перестройку государственной идеологией   4 октября 2019, 08:20
              Фото: Плакат "Перестройка 1987"/Фотохроника ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              В Минтруд поступила оригинальная инициатива из Госдумы: признать тех, кто застал горбачевскую перестройку в зрелом возрасте, жертвами «крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофы». Как следствие, выплатить этим людям некоторую компенсацию. Откуда возникло такое предложение? И есть ли у него шансы стать законом?

              Идею ввести льготы и субсидии для «жертв перестройки» депутат Госдумы Борис Чернышов мотивировал следующим образом

              «На долю граждан, которые жили в 1987-1989 годах в возрасте 25-45 лет в нашей стране, выпало больше всего стресса. Они переживали, болели, теряли работу. Многие потеряли свои дома и квартиры, воспитывали детей без всякой возможности нормально это делать».

              Самого Чернышова от этих ужасов, что называется, господь уберег – он родился уже после перестройки, в 1991 году. А сейчас, будучи депутатом от ЛДПР, трудится зампредом комитета Госдумы по образованию и науке.

              Между тем, история, экономика, социология ­­– это тоже науки. Обратившись к ним, депутат обязательно узнает, что для населения СССР перестройка не сопровождался градом тех социальных проблем, которые он описывает. Ее последствия для страны действительно были катастрофическими, но ошибочно говорить о гуманитарной катастрофе применительно к периоду 1985-1990, тем более, к периоду 1987-1989 (именно в 1987-м пленум ЦК КПСС объявил перестройку государственной идеологией).

              Все познается в сравнении. Великую Отечественную войну и коллективизацию мы не берем – выжившие и дожившие до наших дней так или иначе являются льготниками. Но и период­­ позднего Сталина, и хрущевская эпоха, и – тем более – «лихие девяностые» были для граждан страны значительно более трудным временем, чем перестройка, что отражено в цифрах, будь до уровень преступности, уровень потребления, качество жизни, условия труда – и так далее.

              Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (Фото:Александр Щербак/ТАСС)
              Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (Фото:Александр Щербак/ТАСС)

              Перестройка - это триггер, на который живо отзываются наши исторические комплексы. Мы прочно ассоциируем ее с развалом страны. Но то, что касается общественного благосостояния и общественной безопасности, уже совсем другая тема. Лучше, чем в «перестройку», мы жили разве что при Брежневе и в нефтяные путинские годы.

              Проще говоря, резко негативное отношение к перестройке вызвано ее итогами, но не сопутствующим ущербом. В период Ельцина перестроечные годы могли бы показаться эпохой изобилия и социальной защищенности, потому как именно девяностые - это слом системы, это разорение людей и страны, это обрыв социальных связей и обесценивание базовых идеалов. Претерпевших все это поддерживать логичнее, если отсеять при этом соучастников общенационального преступления.

              Да только никаких денег не хватит.

              «Россия пережила в 90-е годы один из самых трудных периодов в своей истории, испытывала острейшие внутриполитические, экономические, социальные кризисы, подверглась агрессии со стороны международного терроризма», - заявил президент Владимир Путин в тот самый день, когда депутат Чернышов выступил со своим перестроечным предложением.  

              Таким образом, всерьез это предложение обсуждать невозможно, да и не нужно. Перед нами очередная попытка «срубить хайп», в чем уже давно практикуются российские депутаты всех уровней.

              Суть этой стратегии проста: политик выступает с заведомо непроходным, но громким предложением, бьющим в болевую точку общества или хотя бы отвечающим информационной картине дня. Предложение может быть оформлено в виде законопроекта или запроса в федеральные органы власти, в любом случае, оно не останется незамеченным, а инициатор получит «пять минут славы» и повысит свою цитируемость.

              Мы не раскроем государственной тайны, если скажем, что при отдельных политиках существует специальные «мозговые центры», которые специально вырабатывают звучные нежизнеспособные инициативы, чтобы о них написали СМИ.

              Участникам таких «центров» бывает достаточно просто пошутить в неформальной обстановке, выдумав какую-нибудь откровенно дурацкую новацию вроде запрета на отрицание полета Гагарина. Через месяц-другой шутка может превратиться в заведомо обреченный законопроект, а его автору обязательно позвонят за комментариям или даже пригласят в ток-шоу на федеральное ТВ, редакторы которых ежедневно изыскивают новые скандалы.

              СМИ становятся участниками этой схемы, ориентируясь на посещаемость и связанную с ней прибыль. То есть журналисты о хайповых инициативах пишут в силу того, что люди охотно про них читают. При этом 90% процентов действительно разумных и полезных предложений зачастую остаются незамеченными широкой публикой. Налоги, кодексы, принципы государственного администрирования – всё это, увы, кажется людям скучным. То ли дело откровенный популизм или скандал, оформленный так, чтоб бил прямо в цель – в наши страхи, в наши рефлексии, в наш каждодневный быт.   

              Газета ВЗГЛЯД уже разбирала данную схему применительно к депутату заксобрания Ленинградской области Владимир Петрову. Он, в частности, предлагал переселить в Россию императорский дом Романовых, ввести налог на жарку шашлыка на природе и снабдить всех избранных депутатов селфи-палками для фотографирования с любимыми избирателями.

              К сожалению, иногда к его хайповым инициативам даже прислушиваются. Когда Петров в письме к генпрокурору, аккуратно разосланным во все возможные СМИ, потребовал запретить «псевдомузыкальные собрания и официальные концерты рэперов», артистов соответствующего жанра действительно стали щемить. Это предсказуемо подняло волну общественного негодования, и вскоре на рэперов махнули рукой – вреда и бардака от «полицейской цензуры» в музыке, как и следовало ожидать, оказалось больше, чем порядка и пользы.

              Петров ­- формально независимый депутат. Но народные избранники от ЛДПР отличаются в этом смысле особой писучестью – производство хайповых информповодов там давно поставлено на поток. Вот лишь некоторые из их инициатив, которые вспоминаются в первую очередь  

              Запретить употребление чеснока в общественных местах. Штрафовать за употребление иностранных слов при наличии русских аналогов. Ввести клеймление как наказание за некоторые преступления - коррупционерам вытатуировывать на руке букву К, а пьяным водителям букву П. Вернуть «имперку» в качестве государственного флага. Перекрасить Кремль в белый цвет. Изменить дизайн сторублевой купюры, поскольку на ней можно разглядеть причинное место Аполлона. Принять дуэльный кодекс. Предоставить каждому гражданину РФ оплачиваемый выходной в его день рождения.

              Оплачиваемый выходной в день рождения - это, конечно, хорошо и даже желательно. Но все тот же депутат Чернышов предлагал принимать мужчин со средним специальным образованием в педагогические вузы без экзаменов. Мол раз мужчин в педагогической среде немного, выпускников ПТУ будем брать не глядя, и плевать, что это противоречит конституционному запрету на дискриминацию по половому признаку.

              Всего в Госдуме предыдущего созыва «соколы Жириновского» выдвинули порядка 1200 инициатив, но приняты были единицы. Как правило, это особо важные законопроекты, которые в реальности инициировались на уровне повыше, чем Госдума, но вносились от имени депутатов всех фракций. Например, это законопроекты о включении Крыма в состав России, о возвращении выборов губернаторов, о запрете чиновникам иметь счета за границей и т.д. и т.п. В общем, там не в ЛДПР, как вы понимаете, дело.

              С ЛДПР давно уже все понятно, а вот что делать с хайповыми инициативами - пока вопрос. Возможно, журналистам стоит помечать их особым образом или писать о них только в разделе «шоу-бизнес».


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