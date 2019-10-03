В Госдуме пояснили, кто мог бы попасть в категорию льготников «жертв перестройки»

В новую льготную категорию граждан «жертвы перестройки» могли бы войти граждане, проживавшие в России в 1987-1989 годах в возрасте 25-45 лет, но конкретных обсуждений этого вопроса пока не было, сказал депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

«Это граждане, которые жили в 1987-1989 годах в возрасте 25-45 лет в нашей стране. Как раз на них больше всего было стресса, больше всего они переживали, болели, теряли работу. Многие потеряли свои дома и квартиры, воспитывали детей без всякой возможности нормально это делать», – сказал РИА «Новости» Чернышов.

По его мнению, если бы была утверждена такая льготная категория, то люди могли бы написать заявление в МФЦ или на сайт Госуслуги, чтобы заявить о своих претензиях на социальные льготы.

Депутат уточнил, что под эту категорию могло бы попасть довольно большое количество россиян, однако конкретных обсуждений этой темы с Минтрудом пока не было.

Ранее СМИ сообщили, что зампред комитета Госдумы по образованию и науке Чернышов направил в адрес министра труда Максима Топилина обращение с предложением создать в России новую льготную категорию – «жертвы перестройки».