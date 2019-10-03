«Жертв перестройки» предложено сделать льготниками

В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию – «жертвы перестройки».

Как сообщает RT со ссылкой на текст обращения зампреда комитета нижней палаты по образованию и науке Бориса Чернышова в адрес главы Минтруда Максима Топилина, советские граждане пережили крупнейшую геополитическую и гуманитарную катастрофу – «перестройку», и в особенности те, кому на тот момент было 25-45 лет.

«На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как «жертвы перестройки», которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», – говорится в тексте обращения.

По словам Чернышова, «перестройка» привела к падению рождаемости и росту смертности, кроме того, многие из живших в то время, приобрели тяжелые заболевания или рано умерли.