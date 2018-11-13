Кто такой рэпер Хаски?

Как и большинство «коллег по цеху», рэпер Хаски начинал с Ютуба, и несколько лет «пацан к успеху шел», пока не получил признания со стороны многих музыкальных критиков. Это произошло в 2016-м: Хаски объявили «открытием года», «новой надеждой» и «восходящей звездой», после чего ряды поклонников прежде нишевого исполнителя стали быстро расширяться. К настоящему дню это полноценная армия.

Первое, что бросается в глаза в его случае, - несоответствие внешнего образа и качества материала. Имидж Хаски – «примодненный гопник» в «адиках» с будто бы пьяным голосом. При этом его тексты представляют собой довольно насыщенную поэзию со сложными рифмами и богатыми метафорами. Получилось будто бы «для народа», но и эстетам нестыдно похвалить за модный бит и силу слова. «Мой рэп – молитва с бритвою во рту» - и так далее.

Наиболее известные синглы Хаски – «Черным-черно», «Пуля-дура», «Панелька», «Крот 17». Настоящее имя – Дмитрий Кузнецов. По образованию он журналист, закончил МГУ, работал репортером на ВГТРК и НТВ, а родился и вырос Улан-Уде – столице Бурятии, которой посвятил композицию «Поэма о Родине» с лейтмотивом всё плохо, жестко, непроглядно. Социальная справедливость – одна из топовых для него тем, в рамках которой (но не только) Хаски периодически «бьет рифмой» по власти, включая первое лицо.

Музыканта, критикующего «режим», в России обычно ассоциируют с либеральной оппозицией, но Хаски он нее предельно далек. Ровно наоборот – он патриот, дружит с Захаром Прилепиным, не раз бывал в воюющем Донбассе, а в период боев за Донецкий аэропорт даже пытался записаться в подразделение Моторолы (Арсения Павлова) «Спарта». После убийства знаменитого ополченца Хаски записал трек на стихи Моторолы.

Несмотря на все это, со временем в текстах рэпера усмотрели «пропаганду нацизма» (а также «оскорбления чувств верующих»), после чего «народному артисту» стали вставлять палки в колеса. Целый ряд его концертов в провинции были отменены прокуратурой, а наиболее скандальной стала отмена выступления в Краснодаре – сперва в зале «Арена-холл», потом и на альтернативной площадке – в одном из ночных клубов. В итоге Хаски забрался на крышу припаркованной у клуба машины, но попытка использовать чужое авто в качестве сцены пресекла полиция.

Рэпера обвинили по трем административным статьям: незаконная организация массового пребывания граждан в общественных местах, мелкое хулиганство с неповиновением требованиям представителя власти и отказ пройти медосвидетельствование. Сейчас идет речь о возбуждении уголовного дела.

Как считается, первопричина проблем Хаски – письмо одного из депутатов Госдумы на имя главы МВД с требованием проверить творчество рэпера на признаки экстремизма. Якобы Центр «Э» эти признаки в итоге нашел, однако результаты официальной экспертизы опубликованы не были.