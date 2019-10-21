Четверть россиян назвали себя «жертвами перестройки»

«Жертвами перестройки» считают себя 25% граждан России, противоположной точки зрения придерживается 70%, а 5% затруднились ответить, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Чаще всего «жертвой перестройки» называют себя респонденты 60 лет и старше (37%), а реже – молодые люди 18-24 лет (8%), передает РИА «Новости».

Прозвучавшее из Госдумы предложение по введению льготной категории граждан – жертв перестройки – поддерживает 41% респондентов, против – 47%, 12% затруднилось ответить. Чаще всего поддерживают предложение граждане, которые относят себя к «жертвам перестройки» (62%), женщины (46%), молодежь (64%). Против такого предложения в основном выступают те, кто не относит себя к «жертвам перестройки» (55%), опрошенные 45-59 лет (57%), мужчины (55%).

Также согласно данным опроса, 61% респондентов полагает, что перестройка принесла больше плохого, противоположного мнения придерживаются 24%, еще 15% затруднялись ответить.

О том, что перестройка принесла больше хорошего, чаще всего говорят молодые люди от 18 до 24 лет – 57%, а реже – опрошенные 45-59 лет (15%) Большего плохого в этом историческом периоде в основном видят респонденты 45-59 лет – 75%, и только 31% россиян 18-24 лет.

Среди жителей городов-миллионников 59% видят больше плохого в перестройке, тогда как хорошее усматривают лишь 30% населения мегаполисов. Почти половина россиян (49%) согласны с утверждением, что было бы лучше, если бы в стране все оставалось так, как было до начала перестройки. Не согласны с этим тезисом 42%. Еще 9% затруднились ответить.

Среди тех, кто разделяет утверждение о лучшем для страны будущем без перестройки, доминируют представители старших возрастных групп - от 45 до 59 лет (59%) и старше 60 лет (52%), а также жители сел (53%). Солидарны с ними и те, кто проживает в населенных пунктах численностью до 100 тысяч человек (53%).

Опрос проведен 17 октября 2019 года посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В начале октября в Минтруд поступила оригинальная инициатива из Госдумы: признать тех, кто застал горбачевскую перестройку в зрелом возрасте, жертвами «крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофы». Как следствие, выплатить этим людям некоторую компенсацию. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда возникло такое предложение и есть ли у него шансы стать законом.