Минобороны подтвердило сход с орбиты спутника системы предупреждения о нападении

Главный центр разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил подтвердил, что российский спутник «Космос-2422» системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

«Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил подтвердили факт схождения с орбиты фрагментов космического аппарата «Космос-2422», – сказано в сообщении Минобороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что «схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01.15 мск 23 ноября 2019 г. над акваторией Тихого океана», при этом обломки спутника сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы.

В Минобороны также сообщили, что спутник «Космос-2422» был запущен в 2006 году с космодрома Плесецк и уже выработал свой ресурс. Данный аппарат отслеживал старты межконтинентальных баллистических ракет.

Сейчас формируется новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении, состоящий из спутников «Тундра».

Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.