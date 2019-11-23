Россия и Украина не пришли к соглашению в ходе арбитража по керченскому инциденту

Представителям России и Украины не удалось разрешить ни одно разногласие по инциденту в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года, в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, сообщили в Министерстве иностранных дел.

В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства отмечается, что заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов.

«Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание, – отметили в министерстве. – В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них».

«В итоге арбитражу предстоит самому определиться по «зависшим» вопросам, включая необходимость разделения процесса на два этапа – «юрисдикционный» (установление наличия или отсутствия у арбитража компетенции рассматривать данное дело) и «субстантивный» (разбирательство дела по существу), на чем твердо и последовательно настаивает российская сторона», – информировали в МИД.

Кроме того, арбитражу предстоит самостоятельно определить график представления процессуальных документов и степень открытости предстоящего разбирательства для общественности. «Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время, – указали в дипведомстве. – После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с керченским инцидентом вступит в практическую фазу».

В среду возвращенные Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе, прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра переданных Россией кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов с кораблей.

В ФСБ заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.