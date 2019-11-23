Россия и Украина не пришли к соглашению в ходе арбитража по керченскому инциденту

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23 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Переговорам России и Японии нужна развязка

Россия не допустит того, чтобы на Курилах появились американские вооруженияФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Для заключения мирного договора с Москвой в Токио должны признать суверенитет России над Курилами. В таком случае появится возможность обсудить «все остальное». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ответ на требования японцев вести переговоры на их условиях. В декабре в Россию прибудет глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, который намерен подискутировать с Лавровым. Чего ждать от этого раунда переговоров? Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Последствия войны с Китаем напугали Америку

Си Цзиньпин уже шестой китайский лидер, который встречается с Генри КиссинджеромФото: JASON LEE/EPA/ТАСС
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выступил за урегулирование торгового конфликта между Штатами и Китаем. Более того, он призвал к началу большой политической дискуссии двух стран. Эти заявления патриарх американской внешней политики сделал накануне встречи с Си Цзиньпином в Пекине. По его мнению, конфликт США и Китая способен привести к последствиям, худшим чем Первая мировая война. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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С географией можно спорить

Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
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      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
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      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
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          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

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              НОВОСТЬ ЧАСА:Россия и Украина не пришли к соглашению в ходе арбитража по керченскому инциденту
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              Россия и Украина не пришли к соглашению в ходе арбитража по керченскому инциденту

                 23 ноября 2019, 12:48
              Фото: Пресс-служба пограничного управления
              ФСБ РФ по Республике Крым/РИА Новости
              Текст: Ольга Никитина

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              Представителям России и Украины не удалось разрешить ни одно разногласие по инциденту в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года, в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, сообщили в Министерстве иностранных дел.

              В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства отмечается, что заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов.

              «Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание, – отметили в министерстве. – В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них».

              «В итоге арбитражу предстоит самому определиться по «зависшим» вопросам, включая необходимость разделения процесса на два этапа – «юрисдикционный» (установление наличия или отсутствия у арбитража компетенции рассматривать данное дело) и «субстантивный» (разбирательство дела по существу), на чем твердо и последовательно настаивает российская сторона», – информировали в МИД.

              Кроме того, арбитражу предстоит самостоятельно определить график представления процессуальных документов и степень открытости предстоящего разбирательства для общественности. «Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время, – указали в дипведомстве. – После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с керченским инцидентом вступит в практическую фазу».

              В среду возвращенные Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе, прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра переданных Россией кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов с кораблей.

              В ФСБ заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.


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