Берлускони госпитализирован с травмой после падения

Лидер итальянской партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони доставлен в миланскую больницу после того, как упал в Загребе и получил травму, сообщило издание Corriere della Sera.

Уточняется, что 83-летний политик находился в Хорватии, где принял участие в конгрессе и саммите Европейской народной партии (ЕНП). После мероприятий Берлускони окружили желающие с ним сфотографироваться, в толпе политик получил травму, однако к врачам он обратился только после возвращения в Италию, сообщает ТАСС.

У Берлускони диагностирован ушиб и гематома, серьезных повреждений не обнаружено. «Нет переломов бедра, ключиц, берцовых и других костей. Не было никакого срочного возвращения, лидер (партии, – прим. ВЗГЛЯД) вернулся как и планировалось по завершении конгресса ЕНП», – приводится в газете заявление штаба Берлускони. Уточняется, что политик несколько дней проведет в больнице под наблюдением.

Несколько лет назад Берлускони был госпитализирован с сердечной недостаточностью, которую спровоцировал стресс. Позже политику сделали успешную операцию по замене аортального клапана.