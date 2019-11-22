Украина опровергла возобновление паромного сообщения Турции и Крыма

Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что турецкий МИД опроверг восстановление паромного сообщения с российским Крымом.

«МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы возобновлении морского сообщения Керчь-Зонгулдак», – сообщил Сибига, передает УНИАН.

Ранее ТАСС со ссылкой на директора автономной некоммерческой организации «Южный региональный центр поддержки экспорта» Наталью Серову сообщило, что паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак.

Напомним, в 2017 году Турция приостановила паромное сообщение с Крымом.