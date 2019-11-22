МИД предупредил о возможности восстановления боевого потенциала ИГ

После проведения Турцией операции в Сирии на свободе оказались несколько сотен террористов «Исламского государства*», что вызывает серьезное беспокойство, заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов.

«Точных данных по количеству террористов, которые могли оказаться на свободе, у нас пока нет… Вместе с тем, по имеющейся на данный момент информации, речь идет о нескольких сотнях сбежавших из мест заключения игиловцев», – сказал он в интервью РИА «Новости».

Замглавы МИД добавил, что у Москвы «это вызывает серьезное беспокойство, прежде всего в связи с тем, что освободившиеся боевики ИГИЛ* могут содействовать восстановлению боевого потенциала этой террористической организации».

Дипломат подчеркнул, что «все это стало возможным из-за общей эскалации напряженности в Заевфратье и в силу незаконного иностранного военного присутствия в Сирии». Кроме того, по его словам, «одной из причин дестабилизации ситуации стало раздувание этноконфессиональных противоречий».

Сыромолотов добавил, что «для нейтрализации этой угрозы, как и в целом для предотвращения восстановления террористического потенциала ИГИЛ, необходимо, в первую очередь, не допустить возобновления активных боевых действий в регионе, а также содействовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии».

«На это, в частности, направлен российско-турецкий Меморандум от 22 октября этого года, выполнение которого идет последовательно», – добавил он.

Ранее глава военной разведки Ирака генерал-майора Саад аль-Аллак также заявил, что члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» готовят массовый побег из тюрем Сирии и Ирака, что может привести к возрождению организации даже после ликвидации ее лидера Абу Бакра аль-Багдади.