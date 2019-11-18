В Ираке заявили об угрозе возрождения ИГ

Глава военной разведки Ирака генерал-майора Саад аль-Аллак заявил, что члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» готовят массовый побег из тюрем Сирии и Ирака, что может привести к возрождению организации даже после ликвидации ее лидера Абу Бакра аль-Багдади.

Генерал рассказал, что его ведомству удалось перехватить данные о подготовке массовых побегов террористов. «Мировому сообществу нужно предпринять колоссальные усилия, чтобы разобраться с этой проблемой, поскольку эти преступники могут покинуть тюрьмы и вернуться в свои страны. Они представляют большую опасность для стран Европы, Азии и севера-запада Африки», – сказал аль-Аллак в интервью американскому каналу CNN, передает «Интерфакс».

Он отметил, что Багдад предоставил турецким властям данные о девяти предполагаемых боевиках ИГ*, бежавших из Сирии и Ирака в Турцию. «Некоторые представители командования группировки бежали на север, я имею в виду, в соседние страны и в приграничные территории, такие как город Газиантеп в Турции», – уточнил глава иракской военной разведки.

По словам аль-Аллака, в Турцию бежали «члены верхушки, у которых есть деньги», причем двое из них «одни из лучших изготовителей бомб, которые когда-либо были у ИГ». «Они проникли при помощи контрабандистов, заплатив огромные суммы денег, и тайно въехали на территорию Турции», – пояснил генерал.

Он также рассказал, что отправившиеся в Турцию боевики будут вербовать новых сторонников.

Напомним, в конце октября США объявили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Как отметили в Пентагоне, он подорвал себя и двоих детей до 12 лет.

Позже в Турции заявили о задержании 25 родственников главаря ИГ.