Пентагон оценил вероятность ошибки при опознании главаря ИГ

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31 октября, четверг  |  Последнее обновление — 01:48  |  vz.ru
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Газовый мир России и Украины возможен при одном условии

Украина придумала экзотичный способ использования своей трубыФото: Виталий Грабар/ТАСС
Провал газовых переговоров с Россией совсем не страшен, утверждают в украинском «Нафтогазе». Там уже рассказывают, чем Киев заменит российский газ. Варианты разные, включая наполнение ГТС экзотическим водородом. Еще Украина намерена подать новые иски к Газпрому за отказ от транзита. Россия тоже выдвигает условия, неприемлемые для Киева. Но даже в этих условиях шансы на транзит газа через Украину есть. Подробности...
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Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было

«Примаков жертвовал личными интересами ради того, чтобы быть нужным стране», – вспоминает КосачевФото: Viktor Korotayev/Reuters
«Евгений Максимович пропускал все через себя. Но я никогда не испытывал ни малейших сомнений, что любое давление на него не имело никаких последствий. У него был, что называется, внутренний стержень», – поделился воспоминаниями с газетой ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, долгие годы работавший с Евгением Примаковым.  Подробности...
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Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»

На акцию «Колокол памяти» в Москве соберутся полпреды большинства российских регионовФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Я видел лагерные кладбища. Это просто палочки, торчащие из земли. На них висят консервные банки, на дне которых выбит даже не номер заключенного, а только ряд и место», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор музея ГУЛАГа Роман Романов. В среду он организует в Москве акцию «Колокол памяти», цель которой – не дать кануть в Лету миллионам жертв политических репрессий советского отрезка нашей истории. Подробности...
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«Русский шпион» подставился перед контрразведкой Болгарии

Болгарская контрразведка по мере сил присматривает за российским посольством в СофииФото: Jason Reed/Reuters
В Европе возник новый шпионский скандал, связанный с Россией. На этот раз Болгария выслала первого секретаря посольства России в Софии. Чем российский дипломат привлек внимание контрразведки Болгарии и связана ли эта история с целой серией подобных скандалов, произошедших в последнее время в странах Восточной Европы? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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СССР развалили секс и комсомол

Владимир Можегов, публицист
Мы застали самый стык эпох, время плавного, но все более интенсивного перетекания эпохи модерна с его святой троицей «Ленин, Партия, Комсомол» в эпоху постмодерна с его не менее славной и еще более безумной троицей: «секс, наркотики, рок-н-ролл». Подробности...
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На референдум выносят массовую эвтаназию души

Дмитрий Юрьев, политолог
Нам предлагают на референдуме проголосовать за эвтаназию. Чтобы замазать в крови всех – само участие в таком акте есть нарушение заповеди «не убий». Подробности...
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Гасану Гусейнову ничего не будет

Сергей Лукьяненко, писатель
Профессор ВШЭ с его чудесными наездами на русский «убогий клоачный язык» и «одичавшую страну» заслуживает похвалы. Профессор ляпнул то, что в его окружении говорят только в дружеском кругу людей «с хорошими лицами». Подробности...
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                 31 октября 2019, 00:55
              Фото: Ropi/Zuma/Global Look Press
              Текст: Антон Антонов

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              Руководитель центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи рассказал о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади.

              Маккензи рассказал, что аль-Багдади, «когда поимка его американскими силами стала неизбежной», привел в действие взрывное устройство, «убив себя и двух маленьких детей», которым было до 12 лет.

              Генерал подтвердил, что перед смертью аль-Багдади пытался скрыться в тупиковом туннеле и отстреливался, передает РИА «Новости».

              По словам Маккензи, «срочный анализ» установил «прямое соответствие» между взятым c тела и имевшимся у США «образцами ДНК». Вероятность того, что взоврался не аль-Багдади, генерал оценил в 1 к 104 септиллионам (число с 24 нулями).

              Глава центрального командования вооруженных сил США подтвердил, что тело аль-Багдади «захоронено в море». Террорист захоронен «по законам военного конфликта».

              Были продемонстрированы видео и фото операции по ликвидации аль-Багдади. На записи показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист. По словам Маккензи, «изолированный объект находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии». Генерал пояснил, что на записи можно наблюдать, как «боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха».

              Как сообщил Маккензи, в ходе рейда уничтожены еще пять боевиков, из которых четыре были женщинами, передает ТАСС

              Он заявил, что «были приняты все необходимые меры» для защиты мирного населения и «детей, которые находились на объекте».

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о кинематографичной ликвидации аль-Багдади.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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