Пентагон оценил вероятность ошибки при опознании главаря ИГ

Руководитель центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи рассказал о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади.

Маккензи рассказал, что аль-Багдади, «когда поимка его американскими силами стала неизбежной», привел в действие взрывное устройство, «убив себя и двух маленьких детей», которым было до 12 лет.

Генерал подтвердил, что перед смертью аль-Багдади пытался скрыться в тупиковом туннеле и отстреливался, передает РИА «Новости».

По словам Маккензи, «срочный анализ» установил «прямое соответствие» между взятым c тела и имевшимся у США «образцами ДНК». Вероятность того, что взоврался не аль-Багдади, генерал оценил в 1 к 104 септиллионам (число с 24 нулями).

Глава центрального командования вооруженных сил США подтвердил, что тело аль-Багдади «захоронено в море». Террорист захоронен «по законам военного конфликта».

Были продемонстрированы видео и фото операции по ликвидации аль-Багдади. На записи показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист. По словам Маккензи, «изолированный объект находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии». Генерал пояснил, что на записи можно наблюдать, как «боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха».

Как сообщил Маккензи, в ходе рейда уничтожены еще пять боевиков, из которых четыре были женщинами, передает ТАСС.

Он заявил, что «были приняты все необходимые меры» для защиты мирного населения и «детей, которые находились на объекте».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о кинематографичной ликвидации аль-Багдади.