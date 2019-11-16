Турция заявила о задержании 25 родственников главаря ИГ

Турецкие власти задержали 25 родственников уничтоженного главаря террористической группировки ИГ* (организация запрещена в России) Абу-Бакра Аль-Багдади, следует из сообщения генпрокуратуры республики.

Турецкая генпрокуратура сообщила, что «операция по задержанию родственников аль-Багдади прошли в четырех провинциях в рамках расследования деятельности ИГ*», передает РИА «Новости».

Всего задержали 25 человек: 11 – в провинции Кыршехир, пять – в Самсуне, трое – в Орду и шесть – в Шанлыурфе.

При этом четверо были арестованы судом «по обвинению в участии в вооруженной террористической организации».

Отмечается, что 21 родственник главаря ИГ, в том числе двое детей, будут депортированы из Турции.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы безопасности задержали ребенка Абу Бакра аль-Багдади. До этого он сообщил о задержании жены и сестры аль-Багдади.

Напомним, в конце октября США объявили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Как отметили в Пентагоне, он подорвал себя и двоих детей до 12 лет.

При этом директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что ведомство не располагает данными генетической экспертизы, подтверждающей гибель аль-Багдади.

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