Эрдоган заявил о задержании жены и сестры аль-Багдади

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военные республики задержали жену, сестру и деверя ликвидированного в октябре лидера «Исламского государства*» Абу Бакра аль-Багдади.

«Аль-Багдади покончил с собой в туннеле. Мы поймали в Сирии его жену. Но никакого шума из этого мы не делали. Я в первый раз сейчас заявляю об этом. Еще мы поймали его сестру и ее мужа», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник СМИ со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, сообщили, что власти Турции задержали старшую сестру аль-Багдади вместе с ее семьей.

Напомним, в конце октября США объявили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Как отметили в Пентагоне, главарь ИГ* подорвал себя и двоих детей до 12 лет. Его тело захоронено в море.

В то же время директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что ведомство не располагает данными генетической экспертизы, подтверждающей гибель аль-Багдади.