Российская разведка отказалась подтвердить гибель главаря ИГ

Служба внешней разведки России не располагает данными генетической экспертизы, подтверждающей гибель главаря запрещенной группировки «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади в результате проведенной США операции, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Генетического материала, который позволил бы со стопроцентной уверенностью говорить об этом, нет», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, в конце октября США объявили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Главарь ИГ* подорвал себя и двоих детей до 12 лет. Его тело захоронено в море.

Минобороны потребовало от США доказательств ликвидации аль-Багдади, подчеркнув, что пока не располагают достоверной информацией о проведении «операции по очередному «уничтожению» террориста.

Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов в комментарии газете ВЗГЛЯД похвалил операцию американцев по уничтожению главаря ИГ.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о кинематографичной ликвидации террориста.