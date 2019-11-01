Ветеран «Альфы» похвалил операцию американцев по ликвидации аль-Багдади

Все открытые данные об операции американских спецслужб в Сирии, во время которой был уничтожен глава «Исламского государства*» Абу Бакр аль-Багдади, говорят о том, что она прошла чисто, и спецназ сработал хорошо, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов.

Армия США заявила о ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади. Сама «операция по ликвидации» лидера ИГ*, скрывавшегося в Сирии, курировалась президентом США, а после Пентагон обнародовал фото и видеоматериалы.

«Говорить о каких-то ошибках операции очень сложно, поскольку достоверной информации, как все проводилось, нет, и, думаю, в ближайшее время не будет. Но я могу сказать одно: судя по результату, главарь достаточно страшного террористического движения ИГ уничтожен, что говорит о том, что спецназ сработал очень хорошо. А учитывая то, что во время операции все остались живы, и даже никто не ранен, говорит о том, что все удалось практически на 100%», – заявил Филатов.

Учитывая то, что операция прошла «чисто», никто со стороны противника не был проинформирован о намерении ее провести, уверен Филатов, и даже передвижение самолетов и вертолетов было осуществлено в тайне, что говорит об успешном завершении операции.

При этом другой ветеран «Альфы» Сергей Гончаров сомневается в том, что лидер ИГ мог быть убит. «Лично я не готов признать факт смерти аль-Багдади, потому что то, что показали на видео, для меня не очевидно», – сказал Гончаров.

Филатов не стал комментировать ход операции в Сирии, однако рассказал о том, как подобные задачи решают российские спецназовцы.

«Российский спецназ нередко сталкивался с подобного рода операциями и действовал всегда по-разному, исходя из ситуации. Методики действий в таких ситуациях совершенно разные, начиная с того, что производился точечный удар по запеленгованной цели и заканчивая «переданным письмом», после прочтения которого враг нейтрализован», – поясняет Филатов.

Подобные операции в общей сложности проходят по одинаковому алгоритму, рассказывает Филатов: «Сначала выясняется с помощью агентурных сигналов и работы технарей, где находится разыскиваемое лицо, затем выходит замаскированная разведка и блокирует район. После подтверждает нахождение преступника на «точке», приезжает спецназ. Из близлежащих домов происходит эвакуация гражданских, преступникам предлагают сдаться или отпустить детей и женщин, а после этого начинается штурм, который, как правило, приводит к ликвидации руководителя или участников банды».

Ранее в Пентагоне заявили, что провели анализ ДНК погибших при штурме здания, и практически со 100% вероятностью можно утверждать, что аль-Багдади был среди них.