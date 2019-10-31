Опубликовано видео операции по ликвидации аль-Багдади

Пентагон представил первые видео и фото операции по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади.

На коротком видео можно заметить здание, в котором, по утверждению Вашингтона, находился боевик. На кадрах видно, как здание с двух сторон обступают люди, передает РИА «Новости».

«Здесь мы видим объект, ... где прятался Багдади. Как я отметил ранее, этот изолированный объект находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии», – заявил командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

По словам генерала, на видео также показано, как «боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха».

Маккензи добавил, что анализ ДНК с абсолютной точностью подтвердил факт уничтожения аль-Багдади. По его словам, вероятность того, что это не были останки именно аль-Багдади, составляет 1 к 104 септиллионам (число с 24 нулями).

Представитель Пентагона уточнил, что главарь ИГ* подорвал себя и двоих детей до 12 лет. Тело аль-Багдади захоронено в море.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о кинематографичной ликвидации аль-Багдади.