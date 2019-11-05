Турция подтвердила арест сестры аль-Багдади

Арест Расмии Авад, сестры главаря запрещенного в России «Исламского государства*» Абу Бакра аль-Багдади, является примером успешных антитеррористических операций, проводимых Анкарой, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Ранее Assiciated Press и Reuters, ссылаясь на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника, сообщили, что власти Турции задержали старшую сестру аль-Багдади вместе с ее семьей в городе Азаз в провинции Алеппо по подозрению в связях с экстремистской группировкой.

«Борьба Турции против терроризма, независимо от ее идеологии или происхождения, не ослабевает. Арест сестры аль-Багдади является еще одним примером успеха наших антитеррористических операций», – передает РИА «Новости» слова Алтуна.

Напомним, в конце октября США объявили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Главарь ИГ** подорвал себя и двоих детей до 12 лет. Его тело захоронено в море.

1 ноября директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что ведомство не располагает данными генетической экспертизы, подтверждающей гибель аль-Багдади в результате проведенной США операции.