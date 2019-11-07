Эрдоган заявил о задержании ребенка аль-Багдади

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы безопасности задержали ребенка ликвидированного главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади.

«Проведенный тест ДНК у ребенка подтвердил [что он является ребенком аль-Багдади]. Они (задержанные в Турции родственники аль-Багдади) остаются в депортационном центре в Турции. Министерство юстиции примет необходимые решения относительно них», – передает ТАСС слова Эрдогана.

В конце октября США объявили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Как отметили в Пентагоне, главарь ИГ** подорвал себя и двоих детей до 12 лет. Его тело захоронено в море.

В то же время директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что ведомство не располагает данными генетической экспертизы, подтверждающей гибель аль-Багдади.

Напомним, в среду Эрдоган заявил о задержании жены и сестры аль-Багдади.

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