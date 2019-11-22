Самолет Utair повредил шасси после посадки во Внуково

Проблемы с шасси возникли у пассажирского самолета авиакомпании Utair, летевшего из Махачкалы, при посадке в московском аэропорту Внуково, сообщили в авиационных службах.

«Самолет следовал из Махачкалы в Москву. Он совершил посадку в штатном режиме. Однако при рулении по взлетно-посадочной полосе у него возникли проблемы с шасси», – сообщил источник ТАСС.

По словам источника, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет осматривает техническая бригада, которая затем отбуксирует его к месту стоянки.

Напомним, в четверг авиакомпания «Победа» направила письмо в Минтранс, в котором говорится об устойчивой динамике «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке в аэропортах, в том числе во Внуково и Пулково.

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