«Победа» обнаружила на взлетных полосах «реальную угрозу безопасности полетов»

Авиакомпания «Победа» направила письмо в Минтранс, в котором говорится об устойчивой динамике «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке в аэропортах, в том числе во Внуково и Пулково.

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков направил это письмо министру транспорта Евгению Дитриху 6 ноября. В пресс-службе министерства подтвердили получение письма, пишет РБК.

Калмыков утверждает, что существующие подходы к очистке и осмотру ВПП от посторонних предметов неэффективны. По его словам, за прошлый год авиашины колес самолетов «Победы» были повреждены 50 раз – они получали порезы или проколы. За 10 месяцев 2019 года аналогичные повреждения получили уже 104 лайнера, утверждает Калмыков.

Он отметил, что чаще всего инциденты происходили в августе 2018 года, в марте и октябре 2019 года. Повреждения получали во Внуково, Пулково, в аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.

«Внеплановые осмотры ВПП, маршрутов руления и стоянок причин повреждения не выявили, соответственно, не выявленный при осмотрах опасный фактор будет ждать своего дальнейшего проявления, то есть сохранять реальную угрозу безопасности полетов», – заявил Калмыков.

Он привел в пример катастрофу с лайнером Concorde рейса Air France 4590 в 2000 году в Париже. В ней погибли 113 человек. Причиной стал наезд самолета во время разбега на посторонний предмет, из-за чего разорвалась покрышка на одном из шасси и был поврежден топливный бак.

Калмыков также указал, что в ежесуточных информационных сводках Росавиации по безопасности полетов «на протяжении длительного времени» отмечается регулярное повреждение авиашин посторонними предметами. При этом подходы к осмотру и очистке искусственных покрытий аэродромов и регулирование в этой области «остается неизменным, а значит, неэффективным», заявил глава «Победы».

Он добавил, что чаще всего осмотр проводится должностными лицами аэродромов в автомобиле на высокой скорости, то есть «формально». «Подобные условия осмотра не обеспечивают четкого визуального восприятия состояния выступов между плитами, сколов кромок или выбоин плит», – заявил он.

Калмыков просит Дитриха дать поручение об анализе приведенных случаев, разработать план мероприятий по снижению факторов риска, включить в Федеральные авиационные правила требования по порядку осмотра летного поля. Утверждается, что аналогичные письма были направлены еще в апреле и июне 2019 года главе Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктору Басаргину и главе Росавиации Александру Нерадько, но остались без ответа.

Между тем, в пресс-службе Внуково заявили, что с начала 2019 года по поводу повреждения авиашин в аэропорт обращались различные перевозчики 140 раз, из них 86 раз – представители «Победы».

«Количество событий напрямую зависит от интенсивности использования авиационной техники и количества выполняемых авиакомпанией рейсов, а также от технического состояния авиационных шин», – сказал представитель аэропорта.

В летнее время, добавил он, осмотр ВПП во Внуково проводится через каждые 2,5–3 часа, зимой – как минимум шесть-восемь раз в сутки при выпадении осадков. Круглосуточно очищается поле и от посторонних предметов, причем скорость движения автомобиля, утверждает представитель аэропорта, «определяется предоставленным интервалом времени для осмотра».

Напомним, в мае 2019 года в Шереметьево у самолета Sukhoi Superjet 100 при аварийной посадке подломились стойки шасси, которые пробили топливный бак. В результате возникшего пожара погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Причина авиакатастрофы, однако, заключалась не в качестве ВВП.

В октябре военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за повреждения шасси.

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