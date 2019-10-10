Военный самолет совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщил источник в авиаотрасли региона.

По информации источника ТАСС, аварийная посадка произошла из-за повреждения шасси.

Представитель экстренных служб региона сообщил РИА «Новости», что, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Местное издание momenty.org со ссылкой на очевидцев пишет, что к самолету выехала пожарная техника, всего четыре автомобиля, а также карета скорой помощи.

«В результате нештатной посадки воздушного судна, в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции. Данное судно является не пассажирским. Аэропорт Кольцово ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию», – сообщил изданию представитель аэропорта.

Напомним, в начале октября самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Львов на Украине. На борту находились семь человек экипажа и один пассажир. Пять человек погибли, троих членов экипажа самолета эвакуировали.

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