Глава ВЦИОМ объяснил запрос на обновление партии власти

Запрос на обновление партии власти, который фиксируют российские социологи, подразумевает ее омоложение и сближение с людьми, заявил генеральный директор Всероссийского фонда изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Исследование ВЦИОМ показало, что для россиян партия власти - это не случайность, не эпизод, а важный институт политической системы. Ее важнейшие функции - обеспечивать стабильность государства, идеологическую составляющую политики и связь власти с народом», – пояснил Федоров, передает ТАСС.

По его словам, «запрос на обновление партии власти существует, его главное содержание – сделать партию ближе к людям, омолодить ее состав», обновить руководящие органы. «И, наоборот, отказ от партии власти не приветствуется, так как грозит политической дестабилизацией и ослаблением государства», – добавил глава ВЦИОМ.

Так он прокомментировал результаты совместного исследования ВЦИОМ и Института развития парламентаризма «Прекрасная «Единая Россия» будущего». Согласно этому исследованию две трети респондентов считают, что партия власти в России нужна, при этом в обществе существует запрос на обновление таковой.