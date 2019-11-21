Россияне заявили о необходимости существования партии власти

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21 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 10:18  |  vz.ru
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Железные дороги избавятся от ключевого наследия СССР

Советские планы сегодня необходимо совместить с современной реальностьюФото: Общественное достояние
Российские железные дороги начинают одну из самых масштабных реформ с советских времен. Речь идет об изменении тарифов на грузовые перевозки, и этот, казалось бы, ведомственный параметр имеет отношение ко всей российской экономике в целом. Какие перемены планируются и как это соотносится с глобальными планами развития железных дорог России? Подробности...
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Путин не случайно предрек распад Евросоюза

За Великобританией могут последовать Венгрия, Польша и Чехия. Еще недавно такой прогноз казался немыслимымФото: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA/ТАСС
Президент России спрогнозировал дальнейший развал ЕС и даже назвал возможные сроки − «на рубеже 2028 года». По его мнению, по пути Британии могут пойти некоторые страны Восточной Европы. Еще недавно нечто подобное казалось немыслимым, теперь выглядит вполне вероятным, в любом случае далеко не факт, что дезинтеграция Евросоюза станет хорошей новостью для России. Подробности...
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России не нужно останавливаться на легализации свастики

Получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – в нем тоже присутствует свастикаФото: «Семнадцать мгновений весны»,
киностудия имени М. Горького
Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.  Подробности...
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Работавший в Москве натовский шпион притворяется наивным пенсионером

Фруде Берг как может оправдывается за шпионскую деятельностьФото: Stian Lysberg Solum/Reuters
«Норвежская разведка меня обманула, я разочарован и опечален». Такими словами возвращенный на родину в рамках обмена бывший норвежский пограничник Фруде Берг оправдывается за то, что он делал в России. Действительно ли разведка использовала этого связника «втемную» и какие правила работы связных используют в таких случаях спецслужбы? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Турецкие проблемы стали и российскими

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва вновь пытается спасти Эрдогана. На этот раз тем, что удерживает его от политического самоубийства в Сирии. Причем Кремль тут отнюдь не альтруист – спасая Турцию, он спасает и российский интерес. Подробности...

Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Остается один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина по отношению к Меркель и Макрону, или же можно рассчитывать на возврат долга? Подробности...
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Как обустроить вандалов

Николай Гурьянов, журналист
Судьбу граффити должны решать не коммунальщики, не чиновники, не коммерческие структуры, а местная гражданская община посредством некоего органа самоуправления. Иначе все будет, как сейчас: талантливые граффити закрашивают, некрасивые – наносят. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

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              Россияне заявили о необходимости существования партии власти

              21 ноября 2019, 10:08

              Текст: Алина Назарова

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              Две трети россиян считают, что России нужна партия власти, и лишь четверть граждан уверены, что такой необходимости нет, говорится в исследовании ВЦИОМ и Института развития парламентаризма «Прекрасная «Единая Россия» будущего».

              Согласно результатам опроса, 66% россиян считают, что партия власти нашей стране необходима. «Необходимость существования партии власти не подвергается сомнению и прямо декларируется значительным большинством граждан России. Более того, необходимость такого института для протестно настроенных групп избирателей даже более очевидна, чем для сторонников действующей власти», – говорится в исследовании ВЦИОМ.

              Также 87% опрошенных говорят, что у партии власти должна быть идеология, 69% считают, что партия власти должна нести ответственность за действия и поступки всех представителей власти. При этом 90% говорят, что такая партия должна нести большую ответственность перед избирателями, чем другие партии.

              По словам директора Института развития парламентаризма Алексея Чадаева, россияне считают, что партия власти нужна, поскольку это наиболее понятный коммуникативный инструмент между обществом и властью. Запрос на периодическую смену партии власти больше у оппозиционно настроенных россиян, но даже каждый четвертый сторонник «Единой России» говорит об этом, отмечает Чадаев, пишут «Ведомости».

              В свою очередь замглавы ЦИК «Единой России» Дмитрий Миненко отметил, что ЕР постоянно обновляется – в этом году в праймериз партии участвовало 38% молодых кандидатов, а в день голосования каждый пятый кандидат от партии был в возрасте до 35 лет. По его словам, у партии более 2 млн членов, каждого из них проконтролировать невозможно, но они всегда несли ответственность за свои поступки, а с 2018 года в партии работает комиссия, которая в том числе исключает из партии за нарушение этических норм.

              Руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский отметил, что понятие «партия власти» россияне связывают с идеей ответственности власти – они хотят иметь способ выразить свое отношение к ней, в том числе критиковать ее, проголосовав против на выборах, именно поэтому поддержка идеи «партии власти» велика и среди оппозиционного электората.

              Опрос ВЦИОМ проведен 15 ноября посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.


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