Россияне заявили о необходимости существования партии власти

Две трети россиян считают, что России нужна партия власти, и лишь четверть граждан уверены, что такой необходимости нет, говорится в исследовании ВЦИОМ и Института развития парламентаризма «Прекрасная «Единая Россия» будущего».

Согласно результатам опроса, 66% россиян считают, что партия власти нашей стране необходима. «Необходимость существования партии власти не подвергается сомнению и прямо декларируется значительным большинством граждан России. Более того, необходимость такого института для протестно настроенных групп избирателей даже более очевидна, чем для сторонников действующей власти», – говорится в исследовании ВЦИОМ.

Также 87% опрошенных говорят, что у партии власти должна быть идеология, 69% считают, что партия власти должна нести ответственность за действия и поступки всех представителей власти. При этом 90% говорят, что такая партия должна нести большую ответственность перед избирателями, чем другие партии.

По словам директора Института развития парламентаризма Алексея Чадаева, россияне считают, что партия власти нужна, поскольку это наиболее понятный коммуникативный инструмент между обществом и властью. Запрос на периодическую смену партии власти больше у оппозиционно настроенных россиян, но даже каждый четвертый сторонник «Единой России» говорит об этом, отмечает Чадаев, пишут «Ведомости».

В свою очередь замглавы ЦИК «Единой России» Дмитрий Миненко отметил, что ЕР постоянно обновляется – в этом году в праймериз партии участвовало 38% молодых кандидатов, а в день голосования каждый пятый кандидат от партии был в возрасте до 35 лет. По его словам, у партии более 2 млн членов, каждого из них проконтролировать невозможно, но они всегда несли ответственность за свои поступки, а с 2018 года в партии работает комиссия, которая в том числе исключает из партии за нарушение этических норм.

Руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский отметил, что понятие «партия власти» россияне связывают с идеей ответственности власти – они хотят иметь способ выразить свое отношение к ней, в том числе критиковать ее, проголосовав против на выборах, именно поэтому поддержка идеи «партии власти» велика и среди оппозиционного электората.

Опрос ВЦИОМ проведен 15 ноября посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.