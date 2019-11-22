Турция заверила в намерении использовать С-400

Приобретенные Турцией российские ЗРК С-400 «будут функционировать», заявил глава минобороны страны Хулуси Акар.

Он сообщил, что сейчас турецкие военные «проходят обучение», после которого Анкара проведет «запланированные мероприятия» по использованию ЗРК, передает RT со ссылкой на Anadolu.

Напомним, Госдеп призвал Турцию избавиться от российских ЗРК. Анкара также не согласилась на предложение Вашингтона отказаться от С-400 за 100 млрд долларов.

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