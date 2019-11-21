Госдеп призвал Турцию избавиться от С-400

Госдепартамент США призвал Турцию избавиться от российских зенитных ракетных систем С-400.

«Они знают, что у них есть выбор, и выбор состоит в том, чтобы избавиться от С-400», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что по-прежнему возможно введение санкций за приобретение российских ЗРС.

Во вторник президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что во время визита в США 13 ноября сообщил американскому лидеру Дональду Трампу о неизменности решения Анкары по вопросу С-400.

До этого Турция заявила, что не намерена ставить в ангар закупленные у России С-400, их намерены ввести в строй в апреле 2020 года.

При этом Трамп предлагал Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Тот ответил отказом.

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