Бразилия захотела статус партнера НАТО

Предложено создать рабочую группу для получения Бразилией статуса партнера НАТО, сообщил представитель кабмина в нижней палате парламента страны Витор Уго де Араужу Алмейда.

Он сообщил, что парламентская группа Бразилия – НАТО должна «помочь проложить путь, который приведет Бразилию к получению статуса», передает ТАСС.

Как заявил представитель правительства, именно бразильскому парламенту предстоит ратифицировать возможные договоренности с НАТО.

В марте глава американского государства Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что страна теоретически могла бы вступить в НАТО.

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