Сенаторы США потребовали ввести запрет на сотрудничество с Huawei

Американские сенаторы направили министерству торговли США письмо, в котором выступили против продления разрешения на сотрудничество компаний с Huawei.

Письмо направили 16 сенаторов, среди которых есть как республиканцы, так и демократы. Они потребовали, чтобы сотрудничество с Huawei было запрещено, пока Белый дом не докажет, что нет угрозы нацбезопасности, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.