США продлили разрешение на сотрудничество компаний с Huawei

США продлили лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую нацбезопасность Соединенных Штатов, об этом заявило министерство торговли страны.

«Правительство США приняло решение продлить до 16 февраля 2020 года временную генеральную лицензию компании Huawei Technologies Co., Ltd», – сообщается в документе, передает ТАСС.

О возможном продлении разрешения на сотрудничество американским компаниям с Huawei в минувшую субботу сообщали СМИ.

В октябре в Huawei признали потери из-за санкций США. Тогда же сообщалось, что США вскоре могут разрешить нескольким американским компаниям вновь сотрудничать с китайской Huawei.