США собрались продлить ряду компаний разрешение на сотрудничество с Huawei

Администрация президента США Дональда Трампа собирается продлить разрешение американским компаниям сотрудничать с китайской компанией Huawei, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По словам источников, знакомых с ходом обсуждений, власти США намерены продлить лицензии на сотрудничество. Срок такого продления пока не уточняется, передает РИА «Новости».

Отметим, в течение многих месяцев Huawei находится в подвешенном состоянии, пока власти США размышляют, как действовать в отношении китайской компании.

Формально вопрос Huawei не является частью торговых переговоров между США и Китаем; по данным газеты, Трамп планирует использовать ситуацию с Huawei как элемент давления на Пекин.

Так, Вашингтон обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование китайской компании при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

В октябре в Huawei признали потери из-за санкций США. Тогда же сообщалось, что США вскоре могут разрешить нескольким американским компаниям вновь сотрудничать с китайской Huawei.

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