Вашингтон может разрешить некоторым компаниям работать с Huawei

США вскоре могут разрешить нескольким американским компаниям вновь сотрудничать с китайской Huawei, сообщает газета New York Times. Ранее Соединенные штаты внесли Huawei в черный список, обвинив в связях с разведкой и военными КНР.

«На встрече на прошлой неделе президент Трамп дал «зеленый свет», чтобы начать утверждение лицензий, что позволит нескольким избранным американским компаниям обойти запрет, который его администрация наложила на Huawei в этом году», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники New York Times, знакомые с ситуацией.

Отмечено, что речь идет о разрешении поставлять «нечувствительные товары» – те, которые не подпадают под определение технологий и материалов двойного назначения и не могут нанести ущерб национальной безопасности США.

Напомним, в мае Министерство торговли США внесло Huawei в черный список иностранных компаний, с которыми американским компаниям запрещается вести торговлю. Китайская корпорация оценила потери из-за санкций США в миллиарды долларов.

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