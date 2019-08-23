Huawei оценила потери из-за санкций США в миллиарды долларов

По прогнозам китайской компании Huawei Technologies Co., влияние торговых ограничений США будет меньше, чем предполагалось ранее. При этом компания все же ищет варианты замены ключевых американских поставщиков, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя Huawei Эрика Сюя.

Годовая выручка в подразделении потребительских устройств Huawei, куда относится бизнес по продаже смартфонов сократиться примерно на 10 млрд долларов из-за ограничений на экспорт технологий США, сообщил Сюй, передает «Интерфакс».

Он отметил, что общий ущерб будет «немного меньше» первоначальной оценки. В июне основатель и CEO Huawei Жэнь Чжэнфэй предположил, что продажи Huawei в ближайшие два года могут снизиться на 30 млрд долларов.

Кроме того, представитель компании отметил, что Huawei продолжает разрабатывать альтернативы технологиям США, необходимым для изготовления ее оборудования.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не хотят вести бизнес с Huawei.

Напомним, в мае США внесли Huawei в черный список. Пентагону и НАСА уже запрещено покупать продукцию Huawei.