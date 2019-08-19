Трамп заявил о нежелании вести бизнес с Huawei

США не хотят вести бизнес с Huawei, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

По его словам, такое отношение к китайской компании объясняется «соображениями безопасности», передает РИА «Новости».

Комментируя сообщения о возможном продлении лицензии Huawei, Трамп заявил, что обсуждает данный вопрос «со своими людьми» и, возможно, «примет решение завтра».

«Может быть это будет временно, может, нет», – сказал он.

Напомним, в мае США внесли Huawei в черный список. Пентагону и НАСА уже запрещено покупать продукцию Huawei.