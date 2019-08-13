Пентагону и НАСА запрещено покупать продукцию Huawei

С 13 августа для ведомств США вводится запрет на закупку продукции и услуг китайских телекоммуникационных компаний, сообщает Федеральный реестр США.

В списке ведомств указаны Пентагон, НАСА, Управление служб общего назначения. Им нельзя покупать продукцию Huawei и ZTE, а также компаний, которые пользуются оборудованием Huawei и ZTE, передает РИА «Новости».

Запрещенными оказались также Hytera Communications Corporation, 34 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company и Dahua Technology Company.

Разовое исключение возможно при «определенных обстоятельствах» до 13 августа 2021 года. Необходимость закупки требуется обосновать в Конгрессе США. В остальных случаях это может сделать лишь глава американской нацразведки.

Напомним, в мае США внесли Huawei в черный список. Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников в США.