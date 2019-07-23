Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников в США

Китайская корпорация Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников Futurewei Technologies – исследовательского подразделения на территории США, сообщает Reuters.

По информации Reuters, в исследовательских структурах Huawei в Соединенных Штатах будут уволены более 600 из 850 сотрудников, передает ТАСС.

Согласно распоряжению Huawei, сокращения начались с понедельника.

На такой шаг компания была вынуждена пойти «из-за сворачивания деловых операций, вызванных действиями правительства США». Офисы Futurewei Technologies находятся в штате Калифорния, городах Сиэтл, Чикаго и Даллас.

Напомним, в мае США внесли Huawei в черный список. От сотрудничества с китайским гигантом отказался ряд крупных бизнес-партнеров, включая Google и Intel, но американские компании в итоге придумали, как обойти санкции против Huawei. В июле США решили смягчить санкции против Huawei.

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