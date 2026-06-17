Axios: Молодые американские политики возродили идеи муниципального социализма

Tекст: Мария Иванова

В Соединенных Штатах наблюдается всплеск интереса к так называемому канализационному социализму, передает Axios. Эта концепция стала основой политических платформ молодых демократов, которые выступают за масштабные инвестиции в общественные блага. Движение опирается на исторический опыт политиков начала прошлого века, строивших первые муниципальные дома.

По мнению стратега Демократической партии Джесси Лериха, такие кандидаты лучше понимают проблемы населения. «Это как хорошая работа – читать опросы, которые говорят вам, что доступность является проблемой номер один. Вы понимаете, почему это так? Это потому, что люди, черт возьми, не могут позволить себе поесть, поэтому, конечно, это их главная проблема», – заявил он.

Согласно опросам прошлого года, 67% американских студентов относятся к социализму положительно или нейтрально. При этом среди взрослого населения страны этот показатель составляет 39%. Эксперты отмечают, что современные социалисты фактически возрождают стратегии государственных инвестиций времен Нового курса, которые методично сворачивались предыдущими администрациями.

Движение продолжает набирать силу за пределами традиционно демократических штатов. К февралю текущего года аудитория профильной ассоциации превысила 110 тыс. человек. С 2018 года выборные должности заняли 172 кандидата, официально поддержанные организацией на национальном уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель демократических социалистов Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка осенью прошлого года. До этого политик обошел Эндрю Куомо на партийных праймериз.

В начале года глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал новому градоначальнику уделить больше внимания централизованному планированию из-за огромного дефицита бюджета.