Озвучен размер премии для сборной России по футболу

Появилась информация о том, какую премию из средств УЕФА получат футболисты и тренерский штаб за выход российской сборной в финальную часть чемпионата Европы.

УЕФА выплатит Российскому футбольному союзу 8 млн евро за то, что сборная России прошла в финальную часть Евро–2020, пишет «Звезда» со ссылкой на паблик «Мутко против».

Сообщается, что из этих 8 млн евро примерно 5,5 млн распределят между игроками и тренерами в соответствии с условиями соглашения.

Напомним, сборная России заняла второе место в турнирной таблице группы, набрав 24 очка, но обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы еще за два тура до конца квалификации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД