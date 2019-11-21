Путин передал ордена Мужества вдовам погибших при взрыве под Северодвинском

Президент России Владимир Путин на приеме в Кремле передал вдовам сотрудников, погибших в результате инцидента при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, ордена Мужества. Награды присуждены посмертно.

«Прежде всего, это мой долг, но все-таки – и почетная миссия: выразить вам глубокие, искренние соболезнования», – передает его слова ТАСС.

Путин добавил, что всегда больно и тяжело потерять самого близкого человека.

«На мой взгляд, важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства, и оценку того, что делали и сделали ваши близкие», – подчеркнул президент.

По его словам, погибшие выбрали для себя «особую миссию» – защищать Россию. Свой долг, сказал президент, они выполнили с честью и до конца.

«Они вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление, речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами. Мы все ими гордимся и всегда будем помнить об этом, будем помнить о них», – заявил Путин.

Напомним, в начале августа при испытании двигательной установки на полигоне Минобороны под Северодвинском произошел взрыв. Погибли пять сотрудников Росатома. Путин тогда подтвердил, что трагедия под Северодвинском произошла при работе над перспективными образцами вооружения.

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